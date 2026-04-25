Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
13:53, 25 апреля 2026Спорт

Стали известны детали романа 19-летней Валиевой с 33-летним хоккеистом

Журналист Зислис опроверг расставание Валиевой с хоккеистом Нестеровым
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Журналист Михаил Зислис в своем Telegram-канале опроверг информацию о том, что 19-летняя фигуристка Камила Валиева рассталась с 33-летним хоккеистом Никитой Нестеровым.

Журналист заявил, что пара не ссорилась. «Не знаю, какой из этого можно сделать вывод, кроме того, что ЦСКА будет сильным», — написал он.

Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что Валиева поссорилась с защитником ЦСКА, после чего они приняли решение о расставании. Вывод был сделан на основе лайка фигуристки под постом: «Общаться с 34-летним мужчиной очень прикольно до момента, пока ты не поняла, почему он до сих пор свободен в свои 34».

Валиева вернулась к соревнованиям после отстранения в январе 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok