Суперкомпьютер оценил вероятность вылета «Тоттенхэма» из АПЛ

Суперкомпьютер считает, что «Тоттенхэм» вылетит из АПЛ с вероятностью 59,59 %

Суперкомпьютер оценил вероятность вылета «Тоттенхэма» из Английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам сезона-2025/2026.

Суперкомпьютер считает, что вероятность вылета «Тоттенхэма» после 34-го тура составляет 59,59 процента. Отмечается, что пять туров назад она равнялась 16,8 процента, а после 33-х матчей — 53,39.

Сейчас лондонцы занимают 18-е место в турнирной таблице. Они отстают от спасительной 17-й строчки на два очка.

