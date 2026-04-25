Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:38, 25 апреля 2026Россия

В России отреагировали на тревожное предупреждение финского политика

Степанов: Слова финского политика об ответе РФ звучат гласом вопиющего в пустыне
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Joakim Honkasalo / Unsplash

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема встревожился из-за возможности ответа России на предоставление Финляндией воздушного пространства для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины. Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов отреагировал на это предупреждение, его слова приводит ТАСС.

«Это глас вопиющего в пустыне, очень редкое на сегодняшний день явление среди не отличающегося адекватностью оценок политического истеблишмента не только Финляндии, но и Европейского союза в целом», — высказался эксперт.

Как утверждает Степанов, военно-политическое руководство Финляндии переходит к реализации планов по расширению инфраструктуры для транспортировки, размещения и хранения на территории государства ядерного оружия. Он добавил, что страну готовят под очередной плацдарм для проецирования угроз на российском направлении.

Ранее Мема написал, что текущее финское правительство своими действиями подвергло страну потенциальной опасности. По его мнению, властям Финляндии необходимо изменить свой политический курс и вернуться к нейтралитету как можно скорее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok