19:47, 25 апреля 2026

Захарова объяснила вызов российского посла в МИД Румынии после падения дрона

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объянила вызов российского посла Владимира Липаева в МИД Румынии после падения беспилотного летательного аппарата в городе Галац. Ее слова передает РИА Новости.

«Мы всегда используем любой вызов посла, (...), чтобы еще раз, аргументированно, с фактами на руках изложить российские подходы к основополагающим внешнеполитическим проблемам. Так будет и в этот раз», — заявила дипломат.

Ранее стало известно, что Липаева вызвали в румынский МИД после падения дрона. Дипломатическое ведомство утверждало, что упавший дрон принадлежит России, не приведя при этом ни одного доказательства.

25 апреля сообщалось, что дрон упал на здание в румынском Галаце. Уточнялось, что беспилотник повредил пристройку дома и стоящий рядом электрический столб. Информации о пострадавших не поступало.

    Последние новости

    Назван процент остающейся под контролем ВСУ территории Донбасса

    В канализации на северо-востоке Москвы нашли тело

    Захарова объяснила вызов российского посла в МИД Румынии после падения дрона

    Павел Дуров выложил новый трек про VPN

    Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера на переговоры по Ирану

    Названы возможные цели российских ударов по Днепропетровску

    В России с иронией ответили на вызов посла в МИД Румынии из-за падения дрона

    В Подмосковье мужа директора детсада обвинили в домогательствах к детям

    «Локомотив» уступил на выезде «Крыльям Советов» в матче 27-го тура РПЛ

    Под Сумы перебросили не участвовавшую в боях привилегированную роту охраны ВСУ

    Все новости
