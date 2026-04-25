Захарова объяснила вызов российского посла в МИД Румынии после падения дрона

Захарова: Посла Липаева вызвали в МИД Румынии, чтобы изложить позицию России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объянила вызов российского посла Владимира Липаева в МИД Румынии после падения беспилотного летательного аппарата в городе Галац. Ее слова передает РИА Новости.

«Мы всегда используем любой вызов посла, (...), чтобы еще раз, аргументированно, с фактами на руках изложить российские подходы к основополагающим внешнеполитическим проблемам. Так будет и в этот раз», — заявила дипломат.

Ранее стало известно, что Липаева вызвали в румынский МИД после падения дрона. Дипломатическое ведомство утверждало, что упавший дрон принадлежит России, не приведя при этом ни одного доказательства.

25 апреля сообщалось, что дрон упал на здание в румынском Галаце. Уточнялось, что беспилотник повредил пристройку дома и стоящий рядом электрический столб. Информации о пострадавших не поступало.