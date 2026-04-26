Пушилин: ВСУ контролируют до 17 процентов территории Донбасса

Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют 15-17 процентов территории Донбасса. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Политик пояснил, что сейчас в регионе начала появляться листва, и этот фактор вносит коррективы в действия как российских войск, так и ВСУ. «Для противника — это возможность укрываться, для нас — это возможность более незаметно перемещаться метр за метром нашей русской земли», — сказал он.

Также Пушилин высказался, что понятие «серой зоны» в Донбассе приобрело новое значение. Она перестала быть статичной и движется на линии фронта из-за активного применения беспилотников противоборствующими сторонами. «Ни мы не стоим, ни противник не стоит», — объяснил глава ДНР.

Раскрыта площадь перешедшей под контроль Российской армии территории в зоне СВО

21 апреля начальник Генерального штаба России генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что в течение марта-апреля российские войска заняли свыше 30 населенных пунктов и около 700 квадратных километров территории зоны специальной военной операции. С начала года под контроль российских войск перешли 80 населенных пунктов, добавил он.

Также стало известно, что украинские военные предприняли масштабную попытку остановить продвижение Российской армии. Однако этот шаг обернулся для ВСУ огромными потерями — в более чем 170 контратаках Киев лишился более трех тысяч бойцов. По словам Герасимова, чтобы скрыть неудачу, Украина ведет инфокампанию, заявляя о якобы возврате сотен квадратных километров утраченной ранее территории.

Бывший пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель обратила внимание, что на Украине игнорируют риски потерять не только территории Донбасса, но и другие регионы государства. «Многие эксперты спорят о том, следует ли Украине уступить Донбасс в качестве компромисса, чтобы остановить войну. (...) Странно, но почти никто в этих дискуссиях не упоминает о том, что российские войска одновременно продвигаются в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях», — указала она.

Стало известно о росте потерь в ВСУ

Потери в рядах ВСУ с начала недели выросли, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «Хочу отметить, что сейчас есть довольно-таки ощутимые потери украинских боевиков в Днепропетровской области. Там, где действует наша группировка "Центр"», — сказал Марочко. Он пояснил, что речь идет в первую очередь о населенных пунктах Покровское, Великомихайловка, Андреевка.

В свою очередь, освещающий действия группировки войск «Север» Telegram-канал «Северный ветер» обратил внимание, что в Сумской области во всех подразделениях ВСУ теперь нет пленных и погибших. Командиры подразделений лишь подписывают многочисленные справки с формулировкой «пропал без вести».

На фоне этого в сети появились скандальные фото с изможденными военнослужащих ВСУ. По словам родственницы одного из них, бойцов оставили без еды на семнадцать дней. «Теряют сознание от голода, пьют дождевую воду», — обвинила она командование. Также, по ее словам, с бойцами все это время не выходили на связь.