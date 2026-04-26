15:14, 26 апреля 2026

После поединка боксера Горохова и турка Калкана началась массовая драка
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Боксерский поединок с участием россиянина Сергея Горохова и турка Эмирхана Калкана закончился массовой дракой. Об этом сообщает РИА Новости.

Бой между Гороховым и Калканом за титул чемпиона мира по версии UBO состоялся в турецком городе Трабзон. Россиянин, победивший нокаутом, после поединка подошел к команде соперника, чтобы поблагодарить за бой. Однако менеджер турецкого атлета толкнул Сергея Горохова — за россиянина вступился его тренер, и началась потасовка.

Судя по опубликованному видео, в драке приняло участие большое количество людей. Некоторые из поднявшихся на ринг — в том числе, тренер Горохова — были госпитализированы с травмами. Полиция Турции начала расследовать инцидент.

В конце апреля в Екатеринбурге футбольные фанаты клуба «Торпедо» устроили дебош в ресторане Grott Bar и сбежали. Представители заведения уточнили, что компания болельщиков много выпила и ушла, не заплатив 67 тысяч рублей за свой счет.

    Последние новости

    Ночной налет на Севастополь назван мощнейшим

    Юноша открыл стрельбу из пистолета на улице российского города

    В начале конфликта с Ираном Израиль развернул в ОАЭ систему «Железный купол»

    Врач раскрыла причины проблем с памятью у молодых людей

    Москвичей предупредили о снеге с дождем на Первомай

    Поединок с участием боксера из России завершился массовой дракой

    Зеленский впервые назвал статьи расходов 90 миллиардов евро от ЕС

    В Подмосковье рассказали о спасении медвежонка Дыньки и ее дружбе с Арбузиком

    Медсестра из Чернобыля рассказала о баснословных выплатах для ликвидаторов

    В США назвали покушение на Трампа инсценировкой

    Все новости
