Поединок с участием боксера из России завершился массовой дракой

После поединка боксера Горохова и турка Калкана началась массовая драка

Боксерский поединок с участием россиянина Сергея Горохова и турка Эмирхана Калкана закончился массовой дракой. Об этом сообщает РИА Новости.

Бой между Гороховым и Калканом за титул чемпиона мира по версии UBO состоялся в турецком городе Трабзон. Россиянин, победивший нокаутом, после поединка подошел к команде соперника, чтобы поблагодарить за бой. Однако менеджер турецкого атлета толкнул Сергея Горохова — за россиянина вступился его тренер, и началась потасовка.

Судя по опубликованному видео, в драке приняло участие большое количество людей. Некоторые из поднявшихся на ринг — в том числе, тренер Горохова — были госпитализированы с травмами. Полиция Турции начала расследовать инцидент.

В конце апреля в Екатеринбурге футбольные фанаты клуба «Торпедо» устроили дебош в ресторане Grott Bar и сбежали. Представители заведения уточнили, что компания болельщиков много выпила и ушла, не заплатив 67 тысяч рублей за свой счет.