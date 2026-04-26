Марочко: Из-за проблем с логистикой у ВСУ падает обороноспособность у Богуславки

Военный эксперт Андрей Марочко в разговоре с ТАСС назвал причину, по которой у Вооруженных сил Украины (ВСУ) падает обороноспособность у Богуславки Харьковской области.

По словам Марочко, у украинцев очень серьезные проблемы со снабжением.

«Естественно, при нарушении логистики обороноспособность украинских боевиков тает. Сейчас эту проблему решают в очень спешном порядке», — заявил эксперт.

Ранее Андрей Марочко назвал одну из целей армии России в боях возле сел Богуславка и Новоплатоновка с группировкой Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется на восточном берегу реки Оскол.

А также эксперт раскрыл серьезную проблему ВСУ в связи с наступлением России у Колодезного.