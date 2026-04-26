Перечислены главные смертоносные заболевания на ближайшие пять лет в России

Онищенко: Кардиология, онкология, эндокринология — три лидера, дающие смертность

Есть пять болезней с высокой смертностью, которые будут угрожать россиянам в ближайшие пять лет. Их перечислил ТАСС рассказал академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

«Кардиология, онкология, эндокринология — это три лидера, которые дают смертность. Из инфекций в ближайшие пять лет — это грипп, он один из ведущих и дальше будет. У гриппа меняются штаммы — это грипп А и Б, но грипп будет на первом месте», — сказал эпидемиолог.

Онищенко предупредил, что грипп может усугублять сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее Онищенко не исключил распространения оспы обезьян в России. «Вирус не очень освоился, но все может быть», — заявил он и уточнил, что эта инфекция характерна прежде всего для Западной Африки.

Кроме того, академик предупредил, что, например, на территории Юго-Восточной Азии сейчас присутствует холера. В этой связи Онищенко отметил, что безопасным местом для путешествий сегодня является Россия, поскольку на территории нашей страны отсутствуют опасные инфекции.