Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:32, 26 апреля 2026Россия

Перечислены главные смертоносные заболевания на ближайшие пять лет в России

Онищенко: Кардиология, онкология, эндокринология — три лидера, дающие смертность
Александра Степашкина
Александра Степашкина

Фото: PRPicturesProduction / Shutterstock / Fotodom  

Есть пять болезней с высокой смертностью, которые будут угрожать россиянам в ближайшие пять лет. Их перечислил ТАСС рассказал академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

«Кардиология, онкология, эндокринология — это три лидера, которые дают смертность. Из инфекций в ближайшие пять лет — это грипп, он один из ведущих и дальше будет. У гриппа меняются штаммы — это грипп А и Б, но грипп будет на первом месте», — сказал эпидемиолог.

Онищенко предупредил, что грипп может усугублять сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее Онищенко не исключил распространения оспы обезьян в России. «Вирус не очень освоился, но все может быть», — заявил он и уточнил, что эта инфекция характерна прежде всего для Западной Африки.

Кроме того, академик предупредил, что, например, на территории Юго-Восточной Азии сейчас присутствует холера. В этой связи Онищенко отметил, что безопасным местом для путешествий сегодня является Россия, поскольку на территории нашей страны отсутствуют опасные инфекции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok