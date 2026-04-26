Новак оценил эффект от открытия Ормузского пролива

Новак: Нефтяной рынок восстановится за месяцы после открытия Ормузского пролива
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Meysam Mirzadeh / Tasnim News Agency / AP

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что рынок нефти восстановится лишь через несколько месяцев в случае открытия Ормузского пролива. Об этом сообщает издание «Газета.ру» со ссылкой на журналиста «Вестей» Павла Зарубина.

Новак назвал «очень глубоким» кризис, связанный с закрытием Ормузского пролива. По его оценке, за все время, пока проход через пролив был заблокирован, в продажу не пошло очень большое количество баррелей нефти и это сильно потрясло рынок.

«Поэтому, конечно, для балансировки, восстановления на прежнем уровне потребуется определенное время. На наш взгляд, это несколько месяцев», — заметил Александр Новак.

В конце апреля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что с 1 мая нефть из Казахстана в Германию будут поставлять в обход «Дружбы». Вопросами перенаправления потоков занимается Министерство энергетики РФ и «Транснефть».

