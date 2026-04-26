17:40, 26 апреля 2026

Стало известно о взломе аккаунта бывшего мужа российской блогерши Лерчек

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Артем Чекалин. Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Следователи возбудили уголовное дело после взлома аккаунта бывшего мужа блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) Артема в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Об этом РИА Новости сообщил адвокат Константин Третьяков.

По его словам, расследование ведется по части 1 статьи 138 УК РФ по факту нарушения неустановленными лицами тайны переписки Артема Чекалина, пока он находился под домашним арестом и ему было запрещено пользоваться интернетом. Следствие выяснило, что неизвестные получили доступ к его аккаунту 15 августа 2025 года и ознакомились с личными переписками, «тем самым существенно нарушили права и законные интересы Чекалина, гарантированные статьей 23 Конституции РФ».

Адвокат добавил, что после взлома страницы якобы от лица Чекалина появились сторис с призывами пройти по ссылке на сомнительный сайт. Аналогичная публикация была и на странице Лерчек, хотя все телефоны с доступом в интернет у Чекалина изъяли при обыске.

Гагаринский суд Москвы 13 апреля приговорил Артема Чекалина к семи годам колонии со штрафом более 194 миллионов рублей, признав виновным в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов. Его защита обжаловала приговор.

Дело в отношении Валерии Чекалиной было приостановлено из-за заболевания. В марте у блогерши нашли рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и легких.

    Главнокомандующий ВСУ признал наступление России по всей линии фронта

    В Европе испугались последствий решения ЕС против России и Китая

    Глава МИД Эстонии обратился с требованием к России

    В матче КХЛ судьи удалили со льда всех хоккеистов

    Трамп призвал засекретить бальный зал в Белом доме

    Раскрыта цель стрелявшего на приеме с Трампом в Вашингтоне

    Стало известно о взломе аккаунта бывшего мужа российской блогерши Лерчек

    Главный тренер «Пари НН» обвинил судей в помощи «Спартаку»

    Нарколог назвал самый мощный катализатор старения мозга

    Стоматолог перечислила убивающие зубы продукты

    Все новости
