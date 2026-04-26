В МИД Украины прокомментировали покушение на Трампа словами ЕС

Глава МИД Украины Сибига осудил покушение на Трампа

Украинский МИД осудил стрельбу во время торжественного ужина в отеле Washington Hilton, на котором была совершена попытка покушения на американского лидера Дональда Трампа. Комментарий о произошедшем министр иностранных дел Андрей Сибига опубликовал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«С облегчением чувствуем, что президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и другие участники не пострадали», — прокомментировал он.

Интересно, что Сибига фактически повторил слова верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Оба политика выразили облегчение в связи с положительным итогом ситуации, а также заявили о недопустимости таких сценариев в демократическом обществе.

Стрельба началась в субботу, 25 апреля, вечером по местному времени на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме.