20:24, 26 апреля 2026Мир

Зеленского сравнили с Моськой из басни Крылова

Лавров сравнил Зеленского с Моськой из басни Крылова за его грубость к США
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Грубое и дерзкое поведение Владимира Зеленского на мировой арене напоминает персонажа из басни «Слон и Моська». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров журналисту Павлу Зарубину, передает ТАСС.

На просьбу репортера прокомментировать действия Зеленского по отношению к властям США, министр сказал, что украинский президент напоминает ему Моську.

«Есть у нас такая басня Ивана Андреевича Крылова, "Слон и Моська" называется. Я тоже поражаюсь», — сказал Лавров.

В басне Слон не замечает нападок и лай маленького пса Моськи.

Ранее The New York Times написал, что Зеленский сильно обозлился на США из-за поддержки американским лидером Дональдом Трампом условий России по урегулированию конфликта.

