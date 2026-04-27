16‑летнюю дочь Юлии Пересильд заподозрили в помолвке

12:52, 27 апреля 2026

Актрису Анну Пересильд заподозрили в помолвке с певцом Ваней Дмитриенко
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анну Пересильд заподозрили в помолвке с певцом Ваней Дмитриенко. Ролик появился в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) поклонницы.

16-летняя дочь российских знаменитостей в черном корсетном наряде длины мини вышла на концерте Дмитриенко на сцену. При этом на безымянном пальце ее правой руки фанаты заметили кольцо. «Мне одной показалось?» — подписала она.

Материалы по теме:
«Почему я не сделала этого раньше?» Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
«Почему я не сделала этого раньше?»Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
2 марта 2021
Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся Самая звездная пара планеты в ссоре из-за нервных срывов мечтавшего о президентстве рэпера
Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятсяСамая звездная пара планеты в ссоре из-за нервных срывов мечтавшего о президентстве рэпера
6 января 2021

Пользователи сети поддержали артистов в комментариях под постом. «Аня и Ваня очень красивые, нежные, успешные. Любовь спасет этот мир», «Какие невероятно милые», «Красивые, милые, воспитанные», «Ваню уважаю, Анечка мне нравится», — написали они.

В феврале Ваня Дмитриенко высказался о романе с Пересильд. 20-летний артист отметил, что долго добивался доверия ее родителей. Также певец поделился, что родители девушки хорошо относятся к нему, особенно теплые отношения у него установились с матерью Пересильд.

    Последние новости

    МИД России выразил решительный протест послу Германии

    Зеленский сделал заявление о массированных российских атаках

    Вероятность энергетического кризиса в Евросоюзе оценили

    Цыганова напомнила о поддержке Меладзе лозунга «Слава Украине»

    В Москве пройден пик снегопада

    На Шри-Ланке разоблачили группу монахов-наркокурьеров

    Популярные препараты оказались способны защитить мозг от болезни Альцгеймера

    Водителям напомнили о наказании за просроченные права

    Словакия оказалась в серьезной экономической опасности из-за действий Зеленского

    Стало известно о жертве мощнейшего удара ВСУ по Севастополю

    Все новости
