16‑летнюю дочь Юлии Пересильд заподозрили в помолвке

Актрису Анну Пересильд заподозрили в помолвке с певцом Ваней Дмитриенко

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анну Пересильд заподозрили в помолвке с певцом Ваней Дмитриенко. Ролик появился в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) поклонницы.

16-летняя дочь российских знаменитостей в черном корсетном наряде длины мини вышла на концерте Дмитриенко на сцену. При этом на безымянном пальце ее правой руки фанаты заметили кольцо. «Мне одной показалось?» — подписала она.

Пользователи сети поддержали артистов в комментариях под постом. «Аня и Ваня очень красивые, нежные, успешные. Любовь спасет этот мир», «Какие невероятно милые», «Красивые, милые, воспитанные», «Ваню уважаю, Анечка мне нравится», — написали они.

В феврале Ваня Дмитриенко высказался о романе с Пересильд. 20-летний артист отметил, что долго добивался доверия ее родителей. Также певец поделился, что родители девушки хорошо относятся к нему, особенно теплые отношения у него установились с матерью Пересильд.