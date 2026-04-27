67-летняя обладательница титула «Миссис Севера» раскрыла секреты молодости

Жительница Архангельской области Ольга Ядрихинская выиграла конкурс красоты «Миссис Севера» и раскрыла секреты молодости. О них она рассказала изданию 29.ru.
67-летняя женщина рассказала, что главный секрет ее красоты — хорошая генетика. Однако она все равно заботится о своей внешности. Чтобы сохранить фигуру, Ядрихинская занимается танцами, а по утрам умывается льдом.
Еще одним секретом своей молодости обладательница титула «Миссис Севера» назвала баню. «После бани ты как молодильное яблочко откушал», — объяснила она. Кроме того, Ядрихинская отметила важность красоты душевной. По ее словам, нужно всегда нести другим людям добро и побольше улыбаться.
До проекта «Мисс и Миссис Севера» женщина никогда не участвовала в конкурсах красоты. Это состязание вернуло ей вкус к жизни после тяжелого периода, совпавшего с пандемией COVID-19. Сейчас Ядрихинская готовится к финалу конкурса «Миссис Россия», который пройдет в Москве 5 июня.
Ранее обладательница титула «Мисс Вселенная — 2025» мексиканка Фатима Бош посоветовала девушкам не участвовать в конкурсах красоты без особой причины. «Если у вас есть важный проект и вы хотите сделать его более заметным, тогда дерзайте», — добавила она.