10:06, 27 апреля 2026

67-летняя обладательница титула «Миссис Севера» раскрыла секреты молодости

Юлия Юткина
Фото: страница Ольги Ядрихинской во «ВКонтакте»

Жительница Архангельской области Ольга Ядрихинская выиграла конкурс красоты «Миссис Севера» и раскрыла секреты молодости. О них она рассказала изданию 29.ru.

67-летняя женщина рассказала, что главный секрет ее красоты — хорошая генетика. Однако она все равно заботится о своей внешности. Чтобы сохранить фигуру, Ядрихинская занимается танцами, а по утрам умывается льдом.

Еще одним секретом своей молодости обладательница титула «Миссис Севера» назвала баню. «После бани ты как молодильное яблочко откушал», — объяснила она. Кроме того, Ядрихинская отметила важность красоты душевной. По ее словам, нужно всегда нести другим людям добро и побольше улыбаться.

Материалы по теме:
Войны наркокартелей и кровавое казино. Что скрывает организатор конкурса самых красивых девушек мира, где проиграла россиянка?
Войны наркокартелей и кровавое казино.Что скрывает организатор конкурса самых красивых девушек мира, где проиграла россиянка?
3 декабря 2025
«До 15 лет я была гадким утенком». Одна из самых красивых девушек мира — об «отмене» на «Мисс Вселенная» и цене победы
«До 15 лет я была гадким утенком». Одна из самых красивых девушек мира — об «отмене» на «Мисс Вселенная» и цене победы
17 марта 2026

До проекта «Мисс и Миссис Севера» женщина никогда не участвовала в конкурсах красоты. Это состязание вернуло ей вкус к жизни после тяжелого периода, совпавшего с пандемией COVID-19. Сейчас Ядрихинская готовится к финалу конкурса «Миссис Россия», который пройдет в Москве 5 июня.

Ранее обладательница титула «Мисс Вселенная — 2025» мексиканка Фатима Бош посоветовала девушкам не участвовать в конкурсах красоты без особой причины. «Если у вас есть важный проект и вы хотите сделать его более заметным, тогда дерзайте», — добавила она.

    Последние новости

    Московский регион накрыли аномальные снегопады. Повалены деревья, цены на такси взлетели. Какие прогнозы дают синоптики?

    Москвичей предупредили об ухудшении погоды

    ФСБ предотвратила теракт на российском нефтяном предприятии

    67-летняя обладательница титула «Миссис Севера» раскрыла секреты молодости

    Школьниц спасли с отрезанного наводнением российского острова

    Звезда «Универа» рассказала о похудении словами «я голодала»

    Российские «Герани» подорвали одну из баз ГУР Украины

    Семь пассажирских поездов задержались в России из-за снегопада

    Суд решил судьбу матери найденного среди мусора в Подмосковье младенца

    Назван способ навсегда отключить обновления Windows

    Все новости
