Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
18:53, 27 апреля 2026Спорт

Акинфеев выбыл до конца сезона

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не сыграет в текущем сезоне из-за воспаления
Владислав Уткин
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выбыл до конца сезона. О том, что он больше не сыграет в нынешнем сезоне, футболист сообщил в своем Telegram-канале.

«Для меня этот сезон точно завершен. Продолжаю бороться с воспалением. Процесс болезненный, с ежедневной температурой и прочими проблемами. Карьеру я не завершаю и сделаю все, чтобы вылечиться, восстановиться и набрать форму к новому сезону», — написал Акинфеев.

Также 40-летний голкипер призвал болельщиков ЦСКА объединиться вокруг команды. «Я, как капитан команды, прошу болельщиков сплотиться вокруг ребят. Обсуждать разный бред — нам это не поможет. Я чуть с ума не сошел на больничном, с утра до вечера натыкаясь на одни и те же вопросы по кругу», — заявил Акинфеев.

Ранее вратарь зарегистрировал товарный знак «Нога бога». Эта фраза появилась среди спортивной общественности и болельщиков в 2018 году. В 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Испании в серии пенальти вратарь российской сборной отразил решающий удар. Роспатент зарегистрировал товарный знак в апреле 2026 года. Процесс регистрации занял год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok