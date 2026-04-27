Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не сыграет в текущем сезоне из-за воспаления

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выбыл до конца сезона. О том, что он больше не сыграет в нынешнем сезоне, футболист сообщил в своем Telegram-канале.

«Для меня этот сезон точно завершен. Продолжаю бороться с воспалением. Процесс болезненный, с ежедневной температурой и прочими проблемами. Карьеру я не завершаю и сделаю все, чтобы вылечиться, восстановиться и набрать форму к новому сезону», — написал Акинфеев.

Также 40-летний голкипер призвал болельщиков ЦСКА объединиться вокруг команды. «Я, как капитан команды, прошу болельщиков сплотиться вокруг ребят. Обсуждать разный бред — нам это не поможет. Я чуть с ума не сошел на больничном, с утра до вечера натыкаясь на одни и те же вопросы по кругу», — заявил Акинфеев.

Ранее вратарь зарегистрировал товарный знак «Нога бога». Эта фраза появилась среди спортивной общественности и болельщиков в 2018 году. В 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Испании в серии пенальти вратарь российской сборной отразил решающий удар. Роспатент зарегистрировал товарный знак в апреле 2026 года. Процесс регистрации занял год.

