00:55, 27 апреля 2026

Киркоров рассказал о своих опасениях из-за SHAMAN

Марина Совина
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Эстрадный певец Филипп Киркоров заявил, что намерен первым дать концерт на обновленной сцене «Олимпийского», однако опасается, что из-за возможной конкуренции с певцом SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Об этом пишет ТВ Mail.

Киркоров отметил, что именно он выступал на закрытии площадки в 2018 году перед ее реконструкцией. При этом в 1980-е годы комплекс «Олимпийский» открывала своим шоу певица «Пришла и говорю» Алла Пугачева.

«Меня надо запускать, как кошку запускают в новый дом, чтобы все было хорошо. Меня надо запускать первым туда. И все сработает», — заявил Киркоров.

Ранее Киркоров ответил на упреки в отсутствии голоса и потере статуса короля российской эстрады. Исполнитель заявил, что в последнее время критика в его адрес стала модной. По его словам, в социальных сетях часто пишут комментарии «у Киркорова нет голоса» и «Киркоров уже не тот».

