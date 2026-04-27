Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:58, 27 апреля 2026

На соведущего Малышевой нагадила птица в эфире «Жить здорово!»

Птица испачкала шляпу врача Продеуса на съемках программы «Жить здорово!»
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

На врача-иммунолога Андрея Продеуса нагадила птица на съемках программы «Жить здорово!». Инцидент с соведущим врача Елены Малышевой попал в выпуск передачи, запись эфира доступна на сайте Первого канала.

Одну из рубрик программы снимали на ферме в Подмосковье. Продеус шел под деревом, когда внезапно его шляпу испачкала птица, сидевшая на ветке. «Ой!» — воскликнул врач и снял шляпу. Увидев птичий помет, он с иронией отметил, что ему «счастье привалило», и засмеялся.

Продеус добавил, что это хорошая примета — его ждет богатство. В ответ Малышева пошутила, что возьмет у него в долг крупную сумму денег.

Ранее сообщалось, что Малышева порезалась скальпелем в эфире «Жить здорово!». Она поранилась во время съемок рубрики, посвященной удалению бородавок.

Перед этим Малышеву заперли в бочке в студии передачи. Продеус не захотел сразу выпускать ее оттуда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто местонахождение сбежавшей из России золотой судьи

    Стало известно о смерти профессора ВШЭ в туалете фитнес-клуба в Москве

    Книги Роя и Мураками получат маркировку в России

    Женщина бросила динамит в спящего бойфренда и лишила его руки

    Россияне раскрыли отношение к одной популярной профессии

    Галкин растратил миллиарды «Роснано»

    Путин присвоил 14-й армии ВВС и ПВО почетное наименование «гвардейская»

    При покупке машины мужчина потерял десятки тысяч долларов

    Россиянок призвали избегать трех деталей в образах на выпускной

    Известный телеведущий признался в нежелании жить после развода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok