На соведущего Малышевой нагадила птица в эфире «Жить здорово!»

Птица испачкала шляпу врача Продеуса на съемках программы «Жить здорово!»

На врача-иммунолога Андрея Продеуса нагадила птица на съемках программы «Жить здорово!». Инцидент с соведущим врача Елены Малышевой попал в выпуск передачи, запись эфира доступна на сайте Первого канала.

Одну из рубрик программы снимали на ферме в Подмосковье. Продеус шел под деревом, когда внезапно его шляпу испачкала птица, сидевшая на ветке. «Ой!» — воскликнул врач и снял шляпу. Увидев птичий помет, он с иронией отметил, что ему «счастье привалило», и засмеялся.

Продеус добавил, что это хорошая примета — его ждет богатство. В ответ Малышева пошутила, что возьмет у него в долг крупную сумму денег.

Ранее сообщалось, что Малышева порезалась скальпелем в эфире «Жить здорово!». Она поранилась во время съемок рубрики, посвященной удалению бородавок.

Перед этим Малышеву заперли в бочке в студии передачи. Продеус не захотел сразу выпускать ее оттуда.