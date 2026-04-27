В Москве восстановили движение по синей ветке метро

Дептранс: Движение на Арбатско-Покровской линии метро восстановлено

Движение восстановлено на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Об этом в своем Telegram-канале уведомляет столичный дептранс.

Как сообщают в ведомстве, движение поездов на синей ветке метро вошло в график. Работа транспорта была приведена в привычный режим спустя менее получаса после сообщений о перебоях. В частности, из-за упавшего на пути дерева была частично остановлено движение составов на участке от станции «Партизанской» до «Щелковской». Также на всей линии увеличены интервалы движения составов.

Ранее из-за осадков в виде снега и дождя москвичей призвали воздержаться от поездок на личном авто, если на них уже стоит летняя резина, и пересесть на общественный транспорт. При выезде на дорогу водителей просят не совершать резких маневров, держать дистанцию от впереди идущих машин и соблюдать скоростной режим. Власти Подмосковья из-за погодной опасности призывают автомобилистов не пользоваться машинами вплоть до вечера среды, 29 апреля.