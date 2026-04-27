16:04, 27 апреля 2026Спорт

Международный союз конькобежцев обсудит допуск российских фигуристов

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) обсудит вопрос допуска российских фигуристов-юниоров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Заседание соета организации пройдет 9 июня на Тенерифе. Отмечается, что вопрос участия взрослых спортсменов в соревнованиях на данном этапе рассматриваться не будет.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев оценил шансы российских фигуристов попасть на международные соревнования в следующем сезоне. Дегтярев заявил, что шансы есть всегда. Он подчеркнул, что министерство работает над этим вопросом.

Российские фигуристы отстранены от турниров под эгидой ISU с марта 2022 года. При этом в октябре прошлого года ISU рассматривал возможность допустить фигуристов из России к участию в юниорской и взрослой возрастных категориях.

