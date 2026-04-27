16:00, 27 апреля 2026Наука и техника

Назван неожиданный фактор резкого роста риска развития деменции

JAMA: Тяжесть перенесенного инсульта влияет на рост риска развития деменции
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Тяжесть перенесенного инсульта влияет на риск развития деменции и ухудшения памяти. К такому выводу пришли ученые из Мичиганского университета. Результаты их исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В работе проанализировали данные более 42 тысяч человек, включая около 1500 пациентов, перенесших инсульт, за период наблюдения до 30 лет. Оказалось, что риск деменции напрямую зависит от тяжести заболевания: после легкого инсульта он увеличивается примерно в два раза, после умеренного — в три раза, а после тяжелого — почти в пять раз по сравнению с людьми без инсульта.

При этом у всех перенесших инсульт наблюдалось ускоренное ухудшение когнитивных функций — памяти, внимания и способности к планированию. В среднем их состояние соответствовало людям на 1,8–2,6 года старше по «когнитивному возрасту». Ученые подчеркивают, что даже легкие инсульты не проходят бесследно и также связаны с постепенным снижением работы мозга.

Авторы объясняют это тем, что инсульт повреждает сосуды и нейронные связи, снижая «резерв» мозга и его способность компенсировать возрастные изменения. Дополнительную роль могут играть хроническое воспаление, заболевания мелких сосудов и процессы, связанные с болезнью Альцгеймера. По мнению исследователей, ключевую роль в снижении риска деменции после инсульта играет контроль давления, уровня сахара и холестерина, а также профилактика повторных инсультов.

Ранее ученые выяснили, что соединения из цитрусовых фруктов защищают мозг при ишемическом инсульте.

