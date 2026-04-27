09:42, 27 апреля 2026Наука и техника

Назван способ навсегда отключить обновления Windows

Microsoft разрешила откладывать обновления для Windows 11 на 35 дней
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

В Windows 11 можно легально отключить обновления для операционной системы (ОС). Об этом сообщает издание Engadget.

Журналисты медиа обратили внимание, что 24 апреля Microsoft в своем блоге анонсировала важные обновления для Windows 11. В том числе в ОС появилась возможность откладывать установку обновлений на срок до 35 дней. По словам специалистов, эта функция позволяет приостановить установку апдейтов навсегда.

В материале говорится, что многие пользователи стараются избегать установки обновлений, чтобы не тратить на них время или опасаясь, что после загрузки апдейта в Windows что-то сломается. Новую функцию от Microsoft авторы Engadget назвали способом навсегда отказаться от установки обновлений — их можно откладывать максимум на 35 дней, но бесконечное число раз.

«После того как вы выбрали отсрочку обновлений для Windows 11, вас не будут беспокоить в течение 35 дней. Но теперь вы можете установить этот 35-дневный лимит на любой желаемый срок», — заметили авторы. При этом журналисты посоветовали пользователям не отказываться от обновлений насовсем, потому что вместе с ними Microsoft выпускает необходимые для работы ОС патчи безопасности.

В конце апреля Microsoft позволила некоторым пользователям удалять нейросетевой сервис Copilot из Windows 11. Возможность стереть инструмент искусственного интеллекта (ИИ) и все его следы из ОС появилась в корпоративных версиях системы.

