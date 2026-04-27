Песков высказался о переговорах Путина с Трампом

Песков: Кремль всегда сообщает о телефонных разговорах Путина и Трампа

Кремль всегда сообщает о телефонных разговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы даем сообщения, и мой коллега [помощник президента России по международным делам Юрий] Ушаков дает брифинги, рассказывает вам о тех телефонных разговорах», — подчеркнул представитель Кремля.

26 апреля Дональд Трамп заявил о своем общении с президентом России Владимиром Путиным и ведении с ним переговоров. Хозяин Белого дома добавил, что поддерживает контакты с украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках попыток урегулирования конфликта на Украине.

Также американский лидер заявлял, что верит в способность урегулировать украинский конфликт.