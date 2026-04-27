Появились подробности о многомиллионной растрате российского чиновника на реконструкции

Экс-главу Рузского муниципального округа Подмосковья обвинили в растрате

В Тушинском районном суде Москвы прошло предварительное слушание по уголовному делу бывшего главы Рузского муниципального округа Московской области Максима Тарханова. Об этом пишет «Коммерсант».

Разбирательство по существу назначено на 28 апреля. Экс-чиновник обвиняется в растрате более 300 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию очистных сооружений в Рузе в 2016–2019 годах.

По версии следствия, Тарханов, заключив концессионное соглашение с компанией-подрядчиком АИС, не проконтролировал выполнение работ должным образом. В результате фирма сделала не все, что было предусмотрено, и эксплуатация очистных стала невозможной. Всего на проект было выделено около 500 миллионов рублей, из них 50 миллионов рублей было из местного бюджета, еще 50 миллионов рублей было — из областного и 400 миллионов рублей было — из федерального. Растраченными считаются не менее 320 миллионов рублей.

Первыми в 2019 году задержали топ-менеджеров подрядчика. В феврале 2021 года арестовали Тарханова и его заместителя Артема Рыбакова. Им вменили превышение полномочий, позже переквалифицировав обвинение на растрату. Первый процесс в Тушинском суде завершился в 2025 году. Тогда Тарханов настаивал на невиновности, указывая, что уволился в ноябре 2018 года, когда на проект уже потратили 320 миллионов рублей, а работы шли с отставанием из-за задержки последнего транша в 79 миллионов рублей. После его ухода подрядчик попытался сфальсифицировать документы о выполнении работ, но афера вскрылась. Суд счел доводы экс-чиновника заслуживающими внимания и выделил материалы в отдельное производство.

На предварительном слушании Тарханов вновь заявил о невиновности и подал ходатайство об изменении территориальной подсудности, настаивая на рассмотрении дела в Рузе. Суд даст ответ на ходатайства во вторник.

