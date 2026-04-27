08:19, 27 апреля 2026

Появились подробности о многомиллионной растрате российского чиновника на реконструкции

Экс-главу Рузского муниципального округа Подмосковья обвинили в растрате
Варвара Митина (редактор)

Фото: Global Look Press

В Тушинском районном суде Москвы прошло предварительное слушание по уголовному делу бывшего главы Рузского муниципального округа Московской области Максима Тарханова. Об этом пишет «Коммерсант».

Разбирательство по существу назначено на 28 апреля. Экс-чиновник обвиняется в растрате более 300 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию очистных сооружений в Рузе в 2016–2019 годах.

По версии следствия, Тарханов, заключив концессионное соглашение с компанией-подрядчиком АИС, не проконтролировал выполнение работ должным образом. В результате фирма сделала не все, что было предусмотрено, и эксплуатация очистных стала невозможной. Всего на проект было выделено около 500 миллионов рублей, из них 50 миллионов рублей было из местного бюджета, еще 50 миллионов рублей было — из областного и 400 миллионов рублей было — из федерального. Растраченными считаются не менее 320 миллионов рублей.

Первыми в 2019 году задержали топ-менеджеров подрядчика. В феврале 2021 года арестовали Тарханова и его заместителя Артема Рыбакова. Им вменили превышение полномочий, позже переквалифицировав обвинение на растрату. Первый процесс в Тушинском суде завершился в 2025 году. Тогда Тарханов настаивал на невиновности, указывая, что уволился в ноябре 2018 года, когда на проект уже потратили 320 миллионов рублей, а работы шли с отставанием из-за задержки последнего транша в 79 миллионов рублей. После его ухода подрядчик попытался сфальсифицировать документы о выполнении работ, но афера вскрылась. Суд счел доводы экс-чиновника заслуживающими внимания и выделил материалы в отдельное производство.

На предварительном слушании Тарханов вновь заявил о невиновности и подал ходатайство об изменении территориальной подсудности, настаивая на рассмотрении дела в Рузе. Суд даст ответ на ходатайства во вторник.

Ранее начальница российского отделения почты попала под следствие из-за лотерейных билетов.

    Последние новости

    Раскрыты последствия мощнейшего удара ВСУ по Севастополю

    Раскрыты подробности об открывшем огонь на приеме Трампа американце

    С пожизненно осужденного решили взыскать миллионы за его преступление

    Стала известна позиция Киева по жителям Донбасса

    Пушилин раскрыл цель буферной зоны в Днепропетровской области

    В Москве восстановили движение по синей ветке метро

    Россиянина осудили за передачу сведений Украине

    Мужчины и женщины обсудили самые гадкие черты характера партнеров

    Раскрыты все преступления приговоренного к 18 годам российского военного-дезертира

    Появились подробности о многомиллионной растрате российского чиновника на реконструкции

    Все новости
