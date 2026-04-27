18:31, 27 апреля 2026

Российским истребителям помешала высота над уровнем моря

Иван Потапов
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Эффектному пилотированию истребителя могут помешать особенности местности, в частности, высота над уровнем моря. Об этом ТАСС рассказал Герой России, летчик-испытатель Сергей Богдан.

По его словам, демонстрационный полет с выполнением фигур высшего пилотажа предполагает работу силовой установки самолета на пределе возможностей. «В то же время из-за особенностей местности [в Бангалоре (Индия)] — превышение почти километр над уровнем моря — и высокой температуры характеристики силовой установки меняются. С подъемом на высоту и ростом температуры тяга двигателя уменьшается», — заметил пилот.

Богдан добавил, что «в Дубае высота аэродрома практически нулевая, в России температура ниже».

Материалы по теме:
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022

Ранее Military Watch Magazine заметил, что Вьетнам в начале 2030-х годов планирует купить у России истребители Су-57.

Тогда же журнал допустил, что КНДР может стать следующим покупателем российских истребителей Су-35.

    Последние новости

    Раскрыто местонахождение сбежавшей из России золотой судьи

    Российским туристам дали советы по выбору отелей

    Проблема полета Фицо в Москву на парад Победы разрешилась

    Звезда «Всегда говори всегда» объяснила свою пропажу

    Воевавший за ВСУ чеченец в стихах рассказал о своем предательстве

    Появились подробности об учебниках под редакцией Медведева

    Япония и Австралия заключили крупнейший оборонный контракт

    Теннисистка Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

    Россиянам назвали обязательные средства от боли в спине для дачной аптечки

    Россияне раскрыли отношение к одной популярной профессии

    Все новости
