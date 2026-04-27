12:40, 27 апреля 2026

Российский боксер сделал заявление после нападения зрителей в Турции

Боксер Горохов вернулся в Россию после нападения зрителей в Турции
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Российский боксер Сергей Горохов сделал заявление после поединка на турнире в городе Трабзон, где произошла массовая драка с участием зрителей. Об этом сообщается в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсмен рассказал, что вернулся в Россию из Турции. Горохов добавил, что ему еще не удалось поспать после поединка.

Бой между Гороховым и турком Эмирханом Калканом за титул чемпиона мира по версии UBO состоялся в Трабзоне 27 апреля. Россиянин, победивший нокаутом, после поединка подошел к команде соперника, чтобы поблагодарить за бой. Однако менеджер турецкого атлета толкнул Горохова — за россиянина вступился его тренер, и началась потасовка.

В драке приняло участие большое количество людей. Некоторые из поднявшихся на ринг, в том числе тренер Горохова, были госпитализированы с травмами. Полиция Турции начала расследовать инцидент.

