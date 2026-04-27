Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:07, 27 апреля 2026

Microsoft признала раздражающую особенность Windows 11

Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: nampix / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft признала проблему, из-за которой контент в файловом менеджере «Проводник» Windows 11 во время прокрутки отображается не плавно. Об этом сообщает издание Windows Latest.

На проблему обратили внимание журналисты, которые заметили, что в режиме галереи в «Проводнике» контент отображается плавно, тогда как в остальных папках наблюдается прерывистая прокрутка. В материале говорится, что не самая очевидная проблема операционной системы (ОС), оказывается, давно беспокоит пользователей Windows. Однако эту раздражающую особенность уже отметили в Microsoft.

Пользователям ОС ответила глава отдела продуктов Windows Shell Тали Рот. Она объяснила, что раздел с галереей, где хранятся изображения с компьютера, написан на основе платформы WinUI 3. Она иначе обрабатывает анимацию, прокрутку и отрисовку Windows 11, и поэтому картинка выглядит очень плавной. Однако все остальные разделы «Проводника» основаны на построчной системе реализации отображения.

Рот также заметила, что перевести файловый менеджер на новую платформу в один момент невозможно, так как «Проводник» представляет из себя сложную многоуровневую систему.

Ранее стало известно, что компьютеры под управлением Windows 11 попали в бесконечный цикл перезагрузок из-за ошибки в обновлении. Проблема связана с обновлением KB5083769.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok