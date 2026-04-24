15:46, 24 апреля 2026Наука и техника

Обновление сломало Windows 11

Обновление Windows 11 вызвало бесконечную перезагрузку и «синий экран смерти»
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Компьютеры под управлением Windows 11 попали в бесконечный цикл перезагрузок из-за ошибки в обновлении. На это обратило внимание издание Notebookcheck.

В апреле компания Microsoft выпустила обновление KB5083769 в рамках так называемого «вторника патчей». Спустя время оказалось, что у части пользователей апдейт вызвал серьезный сбой компьютеров. На проблемы пожаловались владельцы устройств с операционной системой (ОС) Windows 11 24H2 и 25H2.

Журналисты заметили, что сообщения об ошибках появились на форуме Microsoft Learn Q&A спустя всего несколько дней после выпуска обновления 14 апреля. Авторы отметили, что пострадавшие описывают повторяющуюся последовательность действий: обновление устанавливается, компьютер перезагружается, экран заполняется мозаикой, а потом появляется «синий экран смерти» (BSOD).

Пользователи, которые пытаются восстановить систему, попадают в бесконечный цикл перезагрузок. Проблемный апдейт также может принудительно перевести некоторые персональные компьютеры (ПК) в режим восстановления BitLocker — эта проблема была зафиксирована у пользователей Windows еще раньше.

Авторы Notebookcheck заявили, что на момент написания заметки Microsoft еще не выпустила патч для исправления неполадки.

Ранее в Microsoft заявили, что операционная система Windows 11 станет самой стабильной до конца года. В компании пообещали прислушиваться к пользователям и внедрять функции, которые реально нужны клиентам.

    Последние новости

    Самопровозглашенное государство признали террористическим в России

    Появились подробности об обмене пленными между Россией и Украиной

    В России назвали цель 21-го пакета санкций ЕС

    Турист отправился на Бали, попал в аварию и раздробил глазницу

    В Госдуме раскрыли детали процесса обменов пленными между Россией и Украиной

    «УАЗ» решил запатентовать легендарное название

    Набиуллина прокомментировала возвращение Минфина на валютный рынок

    Глухари в российском регионе растопырили хвосты для самок и попали на видео

    Клиентка потребовала 300 тысяч рублей компенсации у мастера перманента

    Минобороны России сообщило об обмене пленными с Украиной

    Все новости
