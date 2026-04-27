22:49, 27 апреля 2026

Стала известна дата следующего поединка Махачева

Российский боец UFC Ислам Махачев проведет следующий поединок 15 августа
Владислав Уткин
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Стала известна дата следующего поединка российского бойца UFC Ислама Махачева. Об этом сообщает журналист Ариэль Хельвани на своей странице в Х.

Отмечается, что летом промоушен готовит два крупных поединка. 11 июля, в рамках турнира UFC 329 в Лас-Вегасе между собой сойдутся Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй. На 15 августа в качестве главного поединка UFC 330 в Филадельфии запланирован бой Махачева с Ианом Гарри.

Ранее россиянин намекал на то, что бой может пройти в июле, на что Гарри ответил ему: «Я готов подраться с тобой с того момента, как ты отказался от боя против меня в мае. Мы все ждем тебя, принцесса».

Махачев является чемпионом UFC в полусреднем весе. Кроме того, он выигрывал первенство планеты и дважды становился чемпионом России по боевому самбо.

    Последние новости

    В Киеве заявили о невозможности мирного соглашения с Россией

    Раскрыт связанный с Россией и Китаем страх США

    Трёхрядный Jetour оказался китайской копией внедорожника Land Rover

    Стало известно о секретном визите Зеленского на саммит в Армении

    Умер легендарный автор комиксов Marvel

    Глава МИД Украины осудил Израиль из-за российского зерна

    Стала известна дата следующего поединка Махачева

    Запад уличили в создании «крыши» для Украины

    ВСУ атаковали Крым

    В России назвали неожиданную версию ликвидации «куколки Зеленского»

    Все новости
