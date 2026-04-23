10:08, 23 апреля 2026Спорт

Махачев рассказал о дате своего возвращения в октагон

Российский боец UFC Махачев заявил, что вернется в октагон в июле
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Sergey Lantyukhov / NEWS.ru / Globallookpress.com

Российский боец UFC Ислам Махачев рассказал о дате своего возвращения в октагон. Его слова приведены на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Июль?» — написал Махачев в соцсети. Он сопроводил свой пост эмодзи телефона и своей фотографией с двумя чемпионскими поясами.

Ранее глава UFC Дана Уайт высказался о сроках ближайшего боя Махачева. По его словам, он должен состояться в августе.

12 июля в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC 329. Ожидается, что его хедлайнером станет бывший чемпион организации в двух дивизионах Конор Макгрегор.

