Стало известно о новой жертве напавшего с ножом на художницу в Москве

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:48, 27 апреля 2026

СК: Сбрадов после убийства сотрудницы офиса избил мужчину арматурой в Москве
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следователи установили еще одну жертву москвича Михаила Сбрадова, который расправился с 36-летней художницей-проектировщицей Викторией в офисе застройщика на западе столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

После нападения на женщину обвиняемый покинул место совершения преступления и направился по улице Верейской, где напал на незнакомого ему молодого человека 2005 года рождения и нанес ему не менее пяти ударов арматурой по жизненно важным органам. Потерпевший оказал активное сопротивление, благодаря чему спасся.

В отношении Сбрадова возбуждено еще одно уголовное дело о покушении.

Кунцевский районный суд Москвы арестовал его до 26 июня. 43-летний москвич в разводе, не платит алименты, в 2010 году его уже задерживали за угрозы ножом. При обыске у него в квартире силовики нашли ружье и большую коллекцию холодного оружия, включая мачете, катаны и перочинные ножи.

По данным СК, Сбрадов, живущий поблизости с офисом, не мог уснуть из-за шумной стройки, при этом он находился еще и в состоянии алкогольного опьянения. Он взял два ножа, арбалет и биту и ворвался в офис застройщика. Мужчина нанес Виктории удары битой, а затем ножевые ранения. Ее нашли с множественными ранениями без признаков жизни.

На следующий день его задержали в лесополосе. Он дал признательные показания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Проблема полета Фицо в Москву на парад Победы разрешилась

    МИД отреагировал на атаки Украины на ЗАЭС

    Россияне раскрыли отношение к одной популярной профессии

    Сплавляющегося по реке на бревне щенка спасли в российском регионе

    Манипуляторам с Московской биржи избрали меру пресечения

    Бледанс призвала приучать детей к физическому труду

    ЦБ намерен ужесточить одно требование к российским банкам

    Телезвезду выгнали из шоу из-за аккаунта возлюбленной на OnlyFans

    Руководство США не захотело видеть сборную Ирана на ЧМ-2026

    Стало известно о новой жертве напавшего с ножом на художницу в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok