Стало известно о новой жертве напавшего с ножом на художницу в Москве

СК: Сбрадов после убийства сотрудницы офиса избил мужчину арматурой в Москве

Следователи установили еще одну жертву москвича Михаила Сбрадова, который расправился с 36-летней художницей-проектировщицей Викторией в офисе застройщика на западе столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

После нападения на женщину обвиняемый покинул место совершения преступления и направился по улице Верейской, где напал на незнакомого ему молодого человека 2005 года рождения и нанес ему не менее пяти ударов арматурой по жизненно важным органам. Потерпевший оказал активное сопротивление, благодаря чему спасся.

В отношении Сбрадова возбуждено еще одно уголовное дело о покушении.

Кунцевский районный суд Москвы арестовал его до 26 июня. 43-летний москвич в разводе, не платит алименты, в 2010 году его уже задерживали за угрозы ножом. При обыске у него в квартире силовики нашли ружье и большую коллекцию холодного оружия, включая мачете, катаны и перочинные ножи.

По данным СК, Сбрадов, живущий поблизости с офисом, не мог уснуть из-за шумной стройки, при этом он находился еще и в состоянии алкогольного опьянения. Он взял два ножа, арбалет и биту и ворвался в офис застройщика. Мужчина нанес Виктории удары битой, а затем ножевые ранения. Ее нашли с множественными ранениями без признаков жизни.

На следующий день его задержали в лесополосе. Он дал признательные показания.

