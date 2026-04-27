13:50, 27 апреля 2026

Сумку Moschino в виде корзины яблок раскритиковали в сети со словами «как из "Пятерочки"»

Екатерина Ештокина

Сумку итальянского бренда Moschino в виде корзины яблок раскритиковали в сети со словами «как из "Пятерочки"». Ролик и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) блогерши с никнеймом myriam.marii.

Юзерша разместила кадры, на которых запечатлела необычный клатч, имитирующий корзину фруктов. «Хотели бы себе такую?» — подписала она.

Пользователи сети не оценили аксессуар, о чем написали в комментариях под постом. «С яйцами есть такая?», «Нет, не хотела бы, ужас», «Как будто магазин приколов», «Черт-те что и сбоку бантик», «Сумка для похода на пляж», «Похоже больше на сумочку из "Пятерочки" по дизайну», «И на рынок, и на рыбалку», — высказались они.

Ранее в апреле Louis Vuitton предложил мужчинам сумку в виде лейки за 512 тысяч рублей. Речь шла об аксессуаре Watering Can из коллекции весна-лето 2026 года, выполненном в необычном дизайне.

