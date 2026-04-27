Трендовая одежда из 90-х вернется в моду летом

Алина Гостева
Фото: Nesolenaya Alexandra / Shutterstock / Fotodom

Трендовая одежда из 1990-х годов вернется в моду летом 2026 года. Об этом сообщается на сайте журнала Vogue.

По словам журналистов, популярными вновь окажутся белые джинсы, джинсы клеш, брюки капри и микрошорты из денима. В то же время актуальными станут предметы гардероба в бельевом стиле — юбки и топы из атласной ткани с кружевной отделкой.

Материалы по теме:
Устаревшая одежда вновь становится модной каждые 20 лет. Как людей заставляют покупать старое под видом нового?
Устаревшая одежда вновь становится модной каждые 20 лет.Как людей заставляют покупать старое под видом нового?
29 марта 2026
Пиарщица Calvin Klein и жена Кеннеди-младшего стала иконой стиля 1990-х. Почему в 2026-м ей вдруг начали подражать?
Пиарщица Calvin Klein и жена Кеннеди-младшего стала иконой стиля 1990-х. Почему в 2026-м ей вдруг начали подражать?
10 марта 2026

Также в список попала одна разновидность обуви. Речь идет о босоножках в минималистичном стиле, которые в том числе ассоциируются со стилем жены Джона Кеннеди — младшего, пиарщицы Calvin Klein Кэролин Бессетт.

Ранее в апреле сообщалось, что летом 2026 года в моду также вернутся купальники в стиле 1990-х. В свою очередь, в марте были названы пять вернувшихся в моду весной причесок из 1990-х годов.

    Последние новости

    В России после мощнейшего удара ВСУ по Севастополю призвали к взятию под контроль двух областей Украины. Что об этом известно?

    Чайка сделал заявление о назначении на пост главы Россотрудничества

    Россиянам порекомендовали расширять семьи на 25 «квадратах»

    Найдено снижающее уровень сахара в крови природное средство

    Финляндия решила расширить выпуск дронов для ВСУ

    Россиянам напомнили о штрафе за перевозку бензина

    Россиянам назвали преимущества отдыха в Турции по сравнению с Сочи в мае

    Путин потребовал обеспечить более высокие темпы роста экономики

    Трендовая одежда из 90-х вернется в моду летом

    В России оценили передачу танка Abrams КНДР

    Все новости
