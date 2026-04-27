Трендовая одежда из 90-х вернется в моду летом

Vogue: Популярные в 90-х микрошорты и капри вернутся в моду летом

Трендовая одежда из 1990-х годов вернется в моду летом 2026 года. Об этом сообщается на сайте журнала Vogue.

По словам журналистов, популярными вновь окажутся белые джинсы, джинсы клеш, брюки капри и микрошорты из денима. В то же время актуальными станут предметы гардероба в бельевом стиле — юбки и топы из атласной ткани с кружевной отделкой.

Также в список попала одна разновидность обуви. Речь идет о босоножках в минималистичном стиле, которые в том числе ассоциируются со стилем жены Джона Кеннеди — младшего, пиарщицы Calvin Klein Кэролин Бессетт.

Ранее в апреле сообщалось, что летом 2026 года в моду также вернутся купальники в стиле 1990-х. В свою очередь, в марте были названы пять вернувшихся в моду весной причесок из 1990-х годов.