Уехавший в Европу журналист-иноагент назвал Амстердам своим домом

Уехавший в Европу главред «Дождя» Дзядко заявил, что считает Амстердам домом

Главный редактор телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; признан в РФ нежелательной организацией), журналист Тихон Дзядко (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), уехавший в Европу, назвал Амстердам своим домом. О жизни в этом городе он рассказал проекту «И грянул Грэм», видео доступно на YouTube.

«Да, [считаю Амстердам своим домом]. Было бы неправильно воспринимать это иначе. (...) Будет очень сложно функционировать, если ты будешь себе все время говорить: "Я здесь временно, я не должен здесь пускать корни"», — объяснил журналист.

Дзядко добавил, что в Амстердаме учатся его дети. Он также заявил, что надеется на возвращение в Россию в будущем.

В октябре 2025 года стало известно, что Дзядко заочно арестовали в Москве. Причиной стало дело об уклонении от обязанностей иностранного агента. Перед этим его объявили в розыск.

Дзядко также обвиняют по статье 207.3 («Публичное распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил России») УК РФ.