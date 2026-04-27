Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о применении Россией новейших крылатых ракет С-71К «Ковер».

Как сообщили на Украине, новое изделие впервые применили в конце 2025 года. Известно, что ракету, которую также относят к реактивным дронам, разработали для истребителя пятого поколения Су-57.

Отмечается, что ракета с турбореактивным двигателем получила авиабомбу ОФАБ-250-270 в качестве боевой части. Она вмонтирована в силовую раму носовой части ракеты. Дальность С-71К с дополнительными топливными баками оценивают в 300 километров. Обозреватель Кирилл Федоров в своем Telegram-канале назвал такие ракеты «уникальным оружием Су-57».

«Сразу интересно, что в качестве боевой части выступает авиабомба ФАБ-250. Бортовая система управления включает полетный контроллер, инерциальную навигационную систему на основе простых датчиков. Как и много где, присутствует электроника иностранного производства — американская, немецкая, китайская, швейцарская, японская и ирландская», — отметил Федоров.

О создании нового изделия С-71 упоминалось в книге «Опытно-конструкторское бюро имени П. О. Сухого», которая вышла в 2024 году. В ней впервые опубликовали снимки опытных аппаратов в ходе испытаний. Считается, что ракета С-71К предназначена для поражения целей по заранее известным координатам, а С-71М способна автономно находить и распознавать цели.

На Западе перечислили преимущества Су-57

Западное издание Military Watch Magazine (MWM) ранее писало, что российский истребитель пятого поколения Су-57 (экспортная версия — Су-57Э) отличается от конкурентов опытом применения в боевых действиях с равным противником.

Автор напомнил, что Су-57 остается одним из пяти серийных истребителей пятого поколения. Российский самолет конкурирует с американскими F-22 и F-35, а также китайскими J-20 и J-35. «В список преимуществ Су-57 входит разнообразие ракет большой дальности, которые самолет может перевозить во внутренних отсеках, что намного превышает возможности любого другого самолета-невидимки», — говорится в публикации.

Отмечалось, что Су-57 в несколько раз превосходит F-22 по дальности полета. Издание также отнесло к преимуществам Су-57 опыт боевого применения в ходе специальной военной операции.

ВКС России начали применять целые соединения Су-57 в зоне СВО

В августе 2025 года сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России в ходе специальной военной операции (СВО) начали применять «целые соединения» истребителей пятого поколения Су-57.

«Целые соединения Су-57 уже были замечены в действии», — приводит издание Military Watch Magazine слова из одного из украинских отчетов.

По данным журнала, выросла и сложность сценариев использования Су-57. Так, теперь один самолет пятого поколения обеспечивает прикрытие, используя дальнобойные ракеты класса «воздух — воздух» Р-77М, в то время как другая пара истребителей наносит удары крылатыми ракетами Х-69 или высокоточными бомбами.

Издание MWM отметило, что ранее операции ВКС России в ходе СВО проводились меньшим числом Су-57, тогда как теперь использование истребителя значительно расширилось. «Ни одна другая модель истребителей пятого поколения в мире не имела подобного уровня боевых испытаний в течение длительного периода», — отмечалось в публикации.

Сообщалось также о модифицированном «Цирконе» на Су-57

Журнал Military Watch Magazine ранее также писал, что Су-57 мог получить модифицированную гиперзвуковую ракету «Циркон».

Издание прокомментировало заявление начальника Главного штаба — первого заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенанта Александра Максимцева, согласно которому Су-57 вооружили гиперзвуковыми ракетами.

Журнал напомнил о сообщении ТАСС от 2023 года о том, что был создан прототип малогабаритной гиперзвуковой ракеты класса «воздух-поверхность» для Су-57. По оценке издания, новое орудие, вероятнее всего, было создано на основе гиперзвуковой ракеты «Циркон», которой оснащаются корабли и подлодки Военно-морского флота России. Журнал MWM писал, что интеграция «Циркона» с Су-57, «сочетающем в себе очень большую дальность полета с передовыми возможностями малозаметности, может значительно увеличить угрозу вражескому флоту, особенно в связи с прогнозируемым увеличением парка этих истребителей до нескольких сотен к концу 2030-х годов».