16:03, 27 апреля 2026Экономика

В России упал спрос на бизнес-тренеров

Коуч Ежиков рассказал о падении спроса на бизнес-тренеров в России
Дмитрий Воронин

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Спрос на бизнес-тренеров упал в России на фоне общего положения дел в экономике страны и ситуации на рынке труда. Об этом рассказал консультант и коуч руководителей высшего звена Алексей Ежиков, отметивший, что в условиях «двустороннего» кризиса компании «не могут найти себе подходящих руководителей, а руководители на рынке говорят, что они не могут устроиться». Специалиста процитировала радиостанция «Говорит Москва».

Эксперт указал, что в течение ближайшего года, с учетом сигналов, которые он «видит в своей деятельности», ситуация для коучей и психологов в этой сфере не улучшится. «Персонал будут сокращать, бюджет будут продолжать резать», — заявил он.

«Наша деятельность — это такая, вторая или третья, математическим языком выражаясь, производная от экономики. Поэтому падает экономика, падает, соответственно, и спрос на нас», — объяснил Ежиков.

Ранее представители властей сделали ряд заявлений о непростой экономической ситуации в РФ. На фоне падения ВВП в январе-феврале на 1,8 процента об этом, в частности, высказались глава Минкэкономразивития Максим Решетников и замглавы администрации президента Максим Орешкин.

В ЦБ подчеркнули, что замедление российской экономики связано с рядом факторов, в числе которых подстройка к налоговым изменениям, а также большее, чем обычно, количество нерабочих дней и влияние плохой погоды.

