18:59, 27 апреля 2026

Власти стали платить одиноким людям за походы на свидания

В Японии молодежи стали платить деньги за пользование приложениями для свиданий
Антонина Черташ
Фото: BublikHaus / Shutterstock / Fotodom

В японской префектуре Коти одиноким людям стали платить за регистрацию в приложениях для знакомств, чтобы они помогли остановить катастрофическое падение рождаемости. Об этом сообщает Dangerous Minds.

Деньги выделяют тем, кто намерен зарегистрироваться в одобренных правительством сервисах для свиданий. В рамках годовой программы жители Коти могут получить 20 тысяч иен (около 11,4 тысячи рублей), при этом субсидию можно потратить только на регистрацию, пользование и дополнительные услуги в верифицированных приложениях. Программа касается лишь молодежи: претендовать на помощь могут те, кому от 20 до 39 лет.

Похожая инициатива еще в прошлом году была введена в префектуре Миядзаки, но там на те же цели давали только 10 тысяч иен (около 5,7 тысячи рублей). Сами японцы не слишком верят в действенность меры. В соцсетях они высмеяли инициативу властей, заявив, что причина их безбрачия не в отсутствии свиданий, а в экономических проблемах, долгих рабочих часах и неподъемной стоимости воспитания детей.

Ранее сообщалось, что в Японии десятки людей в ярких костюмах вышли на улицы с гигантскими фаллосами в руках. Так они отметили ежегодный весенний фестиваль плодородия Канамара.

