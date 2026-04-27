19:09, 27 апреля 2026

Захарова ответила на заявление Германии о вызове ее посла в МИД России

Захарова: Закаев не единственный террорист, которого поддерживает ФРГ
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Бывший премьер-министр самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Ахмед Закаев (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — не единственный террорист, которого поддерживает Германия. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Закаев — это Геббельс международного террористического отребья на Северном Кавказе. Но это же не единственный террорист, которого поддерживает Берлин», — сказала дипломат, комментируя заявление посольства ФРГ в Москве, последовавшее за вызовом в российский МИД немецкого посла Александра Ламбсдорфа.

Ранее МИД России выразил протест Ламбсдорфу в связи со встречей в Киеве депутата бундестага Родериха Кизеветтера с Закаевым. В ведомстве подчеркнули, что Москва расценивает эту встречу как доказательство нацеленности Германии на вмешательство во внутренние дела России.

МИД Германии, комментируя вызов посла в Москве, сочло его необоснованным. Представитель дипведомства заявил, что российской стороной были высказаны беспочвенные обвинения.

    Последние новости

    Раскрыто местонахождение сбежавшей из России золотой судьи

    Российским туристам дали советы по выбору отелей

    Проблема полета Фицо в Москву на парад Победы разрешилась

    Звезда «Всегда говори всегда» объяснила свою пропажу

    Воевавший за ВСУ чеченец в стихах рассказал о своем предательстве

    Появились подробности об учебниках под редакцией Медведева

    Япония и Австралия заключили крупнейший оборонный контракт

    Теннисистка Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

    Россиянам назвали обязательные средства от боли в спине для дачной аптечки

    Россияне раскрыли отношение к одной популярной профессии

    Все новости
