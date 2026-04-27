Захарова ответила на заявление Германии о вызове ее посла в МИД России

Захарова: Закаев не единственный террорист, которого поддерживает ФРГ

Бывший премьер-министр самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Ахмед Закаев (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — не единственный террорист, которого поддерживает Германия. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Закаев — это Геббельс международного террористического отребья на Северном Кавказе. Но это же не единственный террорист, которого поддерживает Берлин», — сказала дипломат, комментируя заявление посольства ФРГ в Москве, последовавшее за вызовом в российский МИД немецкого посла Александра Ламбсдорфа.

Ранее МИД России выразил протест Ламбсдорфу в связи со встречей в Киеве депутата бундестага Родериха Кизеветтера с Закаевым. В ведомстве подчеркнули, что Москва расценивает эту встречу как доказательство нацеленности Германии на вмешательство во внутренние дела России.

МИД Германии, комментируя вызов посла в Москве, сочло его необоснованным. Представитель дипведомства заявил, что российской стороной были высказаны беспочвенные обвинения.