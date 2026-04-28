15:12, 28 апреля 2026Наука и техника

Microsoft снова сломала Windows 11

Notebookcheck: Microsoft принудительно обновила Windows 11 и случайно сломала ОС
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: WonderKimber / Shutterstock / Fotodom

Пользователи Windows 11 столкнулись с бесконечной перезагрузкой после того, как их компьютеры начали принудительно обновлять. На это обратило внимание издание Notebookcheck.

Журналисты рассказали, что в преддверии окончания поддержки Windows 11 24H2, которое намечено на 13 октября 2026 года, Microsoft начала принудительно обновлять компьютеры пользователей до версии 25H2. Однако сервисное обновление KB5083769 вызвало у ряда пользователей ошибку.

Владельцы персональных компьютеров (ПК) — по большей части, моделей HP и Dell — пожаловались, что после установки апдейта их устройства сломались. На ряде девайсов стала проявляться так называемая бесконечная перезагрузка. Одним из способов исправления ошибки назвали удаление обновления и откат к предыдущим настройкам операционной системы (ОС). Однако в этом случае можно потерять ценные данные.

По словам журналистов, многие пользователи не хотят устанавливать проблемный апдейт KB5083769, так как он не добавляет новых функций. В том числе поэтому Microsoft начала распространять его принудительно. В компании пока не отреагировали на проблему, но должны представить исправляющий поломку патч в ближайшее время.

В конце апреля Microsoft признала проблему, из-за которой контент в файловом менеджере «Проводник» Windows 11 во время прокрутки отображается не плавно. В компании объяснили, что эта особенность связана с постепенной модернизацией ОС.

    Последние новости

    ОАЭ сообщили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+

    В России прокомментировали возможный запрет Берлина на символику 9 Мая

    Бывшая участница российского шоу о выживании раскрыла правду о питании на проекте

    Бывший украинский футболист рассказал о предложении стать капитаном сборной России

    Популярная в 2000-х челка вернулась в моду

    Шуфутинский высказался о творчестве SHAMAN

    Россиянка с двумя детьми попала в полицию из-за игрушек на вечеринке

    Германия начала разработку проекта бюджета с 200 млрд евро заимствований

    Подача воды приостановлена в Туапсе из-за пожара на НПЗ

    Мужчин предупредили о постепенно развивающихся симптомах простатита

    Все новости
