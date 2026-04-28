Бывшая российская фигуристка рассказала о подаренной квартире в Казахстане

Фигуристка Самоделкина заявила, что ей подарили однокомнатную квартиру в Астане

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, перешедшая под флаг Казахстана, рассказала о подаренной квартире в Астане. Ее слова приводит Sports.

Спортсменка заявила, что квартира однокомнатная, но большая, в хорошем новом районе Астаны. Она подчеркнула, что планирует зарабатывать деньги на ремонт. «Квартира пока строится, но я уже предвкушаю, как там все обустрою», — поделилась фигуристка.

Самоделкиной вручили сертификат на однокомнатную квартиру 25 апреля. Аналогичный подарок получила главный тренер сборной Казахстана по фигурному катанию Асем Кассанова.

На Олимпийских играх 2026 года Самоделкина заняла десятое место в соревновании одиночниц. Она перешла под флаг Казахстана в мае 2024 года.