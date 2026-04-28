Соскин: Зеленский настроен воевать, а не вести переговоры с Москвой

Владимир Зеленский намерен продолжать конфликт, а не вести переговоры с Россией. К такому выводу пришел бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

«Зеленский провел ставку и заявил следующее. Первее всего у него сейчас НРК — это такие роботизированные иноземные комплексы. Уже 25 тысяч сделали и еще будут делать», — отметил он.

По словам Соскина, «если посмотреть на заявления Зеленского, то, получается, никаких шансов нет закончить это». Он заявил, что подобные заявления главы киевского режима свидетельствуют не о дипломатии, а лишь о продолжении конфликта.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день предпосылок для переговоров по урегулированию конфликта на Украине нет, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Также Владимир Зеленский пригрозил Израилю санкциями из-за груза с российским зерном из Донбасса, которое прибыло в порт Хайфы.