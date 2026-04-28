Samsung создала совершенно новый гаджет

Samsung создала умные очки с камерой и динамиком за $ 500

Корпорация Samsung создала свои первые умные очки, которые представит до конца 2026 года. Об этом сообщает издание Android Headlines.

Инсайдеры медиа рассекретили внешний вид, характеристики и стоимость будущего носимого устройства. Отмечается, что модель Samsung Galaxy Glasses будет иметь классический дизайн обычных очков, но в оправу будут встроены микрофон, динамик и камера.

Гаджет получит процессор Qualcomm Snapdragon AR1, 12-мегапиксельную камеру Sony IMX681, динамики с технологией костной проводимости и аккумулятор емкостью 155 миллиампер-часов. Модель будет стоить от 379 до 499 долларов (29-37 тысяч рублей).

При этом первые очки Samsung не будут иметь встроенного дисплея. Инсайдеры отметили, что эту особенность компания приберегла для более премиальной модели, которая появится в 2027 году. Galaxy Glasses же, вероятно, будут представлены и поступят в продажу до конца 2026-го. Стоимость топовых очков с экраном micro-LED составит уже до 900 долларов (68 тысяч рублей).

Samsung может анонсировать новые очки на конфереции Google I/O в мае или придержать их презентацию до ближайшего мероприятия Galaxy Unpacked.

