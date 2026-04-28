Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:19, 28 апреля 2026

Samsung создала совершенно новый гаджет

Samsung создала умные очки с камерой и динамиком за $ 500
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Корпорация Samsung создала свои первые умные очки, которые представит до конца 2026 года. Об этом сообщает издание Android Headlines.

Инсайдеры медиа рассекретили внешний вид, характеристики и стоимость будущего носимого устройства. Отмечается, что модель Samsung Galaxy Glasses будет иметь классический дизайн обычных очков, но в оправу будут встроены микрофон, динамик и камера.

Гаджет получит процессор Qualcomm Snapdragon AR1, 12-мегапиксельную камеру Sony IMX681, динамики с технологией костной проводимости и аккумулятор емкостью 155 миллиампер-часов. Модель будет стоить от 379 до 499 долларов (29-37 тысяч рублей).

При этом первые очки Samsung не будут иметь встроенного дисплея. Инсайдеры отметили, что эту особенность компания приберегла для более премиальной модели, которая появится в 2027 году. Galaxy Glasses же, вероятно, будут представлены и поступят в продажу до конца 2026-го. Стоимость топовых очков с экраном micro-LED составит уже до 900 долларов (68 тысяч рублей).

Samsung может анонсировать новые очки на конфереции Google I/O в мае или придержать их презентацию до ближайшего мероприятия Galaxy Unpacked.

В конце апреля авторы издания BGR перечислили пять причин выбора Android-смартфона вместо iPhone. В их число вошли возможности точной настройки устройства и полноценный режим рабочего стола.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok