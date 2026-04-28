Набиуллина предложила не кормить себя иллюзиями по поводу ставки

Набиуллина опровергла мнение о нежелании компаний выходить на биржу из-за ставки

Снижение ключевой ставки никак не поможет увеличить объемы первичного размещения акций (IPO) на Мосбирже, потому что желание компаний блокируют другие факторы. Об этом на «Альфа-саммите» заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Не нужно кормить себя иллюзиями, что когда мы снизим ключевую ставку, у нас будет бум IPO. Вряд ли будет», — предупредила она.

Какие именно барьеры мешают такому процессу, глава ЦБ не уточнила. Однако в две недели назад она отмечала, что в стране выдается слишком много субсидий, из-за которых развивать в России рынок капитала становится некому, а компании не спешат выходить на биржу.

Кроме того, более года назад замглавы Минфина Алексей Моисеев признавал, что крупные IPO на Мосбирже не проводятся из-за малой емкости фондового рынка, то есть отсутствия у инвесторов денег.

В ходе сегодняшнего саммита Набиуллина также отвергла обвинения в том, что с помощью высокой ставки регулятор намеренно причиняет вред национальной экономике.