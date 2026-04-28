Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:22, 28 апреля 2026Экономика

Набиуллина предложила не кормить себя иллюзиями по поводу ставки

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Снижение ключевой ставки никак не поможет увеличить объемы первичного размещения акций (IPO) на Мосбирже, потому что желание компаний блокируют другие факторы. Об этом на «Альфа-саммите» заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Не нужно кормить себя иллюзиями, что когда мы снизим ключевую ставку, у нас будет бум IPO. Вряд ли будет», — предупредила она.

Какие именно барьеры мешают такому процессу, глава ЦБ не уточнила. Однако в две недели назад она отмечала, что в стране выдается слишком много субсидий, из-за которых развивать в России рынок капитала становится некому, а компании не спешат выходить на биржу.

Кроме того, более года назад замглавы Минфина Алексей Моисеев признавал, что крупные IPO на Мосбирже не проводятся из-за малой емкости фондового рынка, то есть отсутствия у инвесторов денег.

В ходе сегодняшнего саммита Набиуллина также отвергла обвинения в том, что с помощью высокой ставки регулятор намеренно причиняет вред национальной экономике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok