20:19, 28 апреля 2026

КСИР уличили в захвате власти в Иране

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил власть в Иране. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

По мнению авторов материала, война с Израилем и США и затяжной кризис «привели к установлению иного порядка, в котором доминируют командиры КСИР», несмотря на появление нового Верховного лидера Исламской Республики Моджтабы Хаменеи.

«Моджтаба Хаменеи по-прежнему находится на вершине системы, но три человека, знакомые с внутренними обсуждениями, говорят, что его роль в основном заключается в легитимизации решений, принимаемых его генералами, а не в отдаче собственных директив», — пишет агентство.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что иранские власти якобы сообщили ему о собственном коллапсе. По его словам, иранцы умоляют его открыть Ормузский пролив.

Позднее находящийся в Тегеране журналист телеканала CBS News оспорил слова американского лидера.

