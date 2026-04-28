На Украине назвали заявление Мерца ультиматумом Зеленскому

Мендель: Заявление Мерца об уступках территорий стало ультиматумом Зеленкому

Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о территориальных уступках фактически стало ультиматумом президенту Украины Владимиру Зеленскому. Такое заявление сделала бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель в X.

«Мерц открыто признал то, о чем шептались многие в Европе: Украине, возможно, придется смириться с безвозвратной потерей части своей территории в рамках любого будущего мирного соглашения с Россией», — отметила она.

27 апреля Мерц предположил, что Киеву, возможно, придется признать утрату части территорий в рамках будущего мирного соглашения. «В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня, потом мирный договор.