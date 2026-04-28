13:05, 28 апреля 2026Путешествия

Пассажирский самолет вернули в аэропорт Сочи из-за угрозы атаки БПЛА

Shot: Самолет Nordwind вернули в аэропорт Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Алина Черненко
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пассажирский самолет авиакомпании Nordwind, вылетающий из Сочи, вернули в аэропорт из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что Boeing 737-800, который направлялся в Омск, снова отправили на стоянку. По данным источника, воздушная гавань российского курортного города готовится отражать атаку БПЛА.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник, 28 апреля, беспилотники Вооруженных сил Украины снова нанесли удар по Туапсе. В результате падения обломков дрона на местном нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар. Местные власти заявили о серьезном ЧП.

