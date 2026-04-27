Помощник Путина высказался о контактах с США после встречи по Ирану

Москва, возможно, передаст Вашингтону и ближайшим партнерам определенные соображения по результатам встречи российского лидера Владимира Путина и главы иранского МИД Аббаса Аракчи. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

По его словам, дипведомство собирается посмотреть на то, что Аракчи скажет после прибытия в Иран, а также проанализировать сигналы как от Соединенных Штатов, так и от Израиля.

«Не исключено, что мы какие-то, может быть, свои соображения передадим и за океан, и ближайшим нашим партнерам», — объяснил Ушаков.

В июне 2025 года министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что совершил визит в Москву для того, чтобы Россия и Иран противостояли общим угрозам.

Не так давно пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что в администрации США обсуждают предложение Ирана о трехэтапных переговорах. По ее словам, высокопоставленные лица уже обсудили инициативу, однако Левитт отказалась «забегать вперед».