Раненный быком в зад Король матадоров описал свое состояние

Раненный быком Король матадоров пожаловался на сильные боли

Знаменитый испанский матадор Моранте де ла Пуэбла, которому бык на корриде в Севилье вонзил рог между ягодицами, рассказал о своем состоянии. Об этом пишет Daily Star.

46-летний Пуэбла, известный под прозвищем Король матадоров, получил тяжелые травмы 20 апреля. Во время представления бык весом 512 килограммов сбил мужчину с ног, стал топтать, а затем вонзил рог ему в зад на 10 сантиметров. В больнице матадор перенес операцию по восстановлению поврежденной кишки и сфинктера. Теперь ему придется питаться через катетер до полного восстановления. Кроме того, раненый тореро пожаловался на постоянные сильные боли.

«Если честно, мне очень больно. Ночь была ничего, но я почти не спал. Аппетита нет, но я надеюсь пережить все это. Нужно немного терпения», — описал свое состояние Пуэбла.

Моранте де ла Пуэбла (настоящее имя Хосе Антонио Моранте Камачо) — знаменитый испанский матадор, один из самых ярких и харизматичных тореро современности. За свою карьеру он удостоился множества наград и стал первым с 1971 года пешим тореадором, отрезавшим хвост быку на севильской арене Маэстранса в 2023 году.

Ранее сообщалось, что в Испании опытный матадор Рикардо Ортиз стал жертвой быка, которого готовил к предстоящей корриде. По неподтвержденным данным, животное пронзило его рогом в районе сердца.