Раскрыто мнение Путина о покушении на Трампа

Песков рассказал о мнении Путина по поводу покушения на Трампа

Президент России Владимир Путин негативно относится к любым покушениям на иностранных лидеров, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Президент Путин всегда последовательно осуждает любые проявления насилия и любые попытки посягательства на жизнь руководителей государств», — заявил глава президентской канцелярии.

Покушение на Трампа произошло вечером в субботу, 25 апреля, в Вашингтоне, в отеле Washington Hilton. Вооруженный мужчина попытался прорваться в зал и открыл огонь. Нападавшим оказался калифорнийский учитель Коул Томас Аллен, его обвинили в покушении на президента США.

Накануне инцидента пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сделала загадочное заявление, где сообщила, что речь Трампа будет смешной, развлекательной, а в зале будут «выстрелы». В свою очередь американский телеведущий Джимми Киммел за несколько дней до ужина с участием Трампа пошутил про вдовство первой леди США Мелании Трамп.

Репортер Джон Вароли выразил мнение, что покушение на Трампа могло быть инсценировано, чтобы поднять рейтинг политика. Позднее Трамп назвал верящих в эту теорию больными.