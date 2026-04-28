Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:50, 28 апреля 2026Наука и техника

Перечислены навсегда утраченные функции смартфонов

Pocket-Lint: Современные смартфоны лишились ИК-порта и кнопки «Домой»
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yuliya Yesina / Shutterstock / Fotodom

Современные смартфоны лишились ИК-порта, съемного аккумулятора и кнопки «Домой». Об этом сообщает издание Pocket-Lint.

Журналисты медиа вспомнили 10 функций и технологий, которые еще несколько лет назад имели почти все смартфоны на рынке. По словам авторов, перечисленные ими особенности оказались навсегда утраченными по причинам модернизации, экономии или моды.

В первую очередь они отметили разъем для наушников, который почти перестали устанавливать в телефоны. Они назвали эту потерю одной из самых болезненных для пользователей гаджетов. Также по причине экономии производители перестали оснащать девайсы слотом под карту памяти, светодиодным индикатором, который сообщал об уведомлениях, кнопкой «Домой» и инфракрасным (ИК) передатчиком.

В материале отмечается исчезновение устройств со съемным аккумулятором, который можно было быстро заменить на новый. Это позволяло пользователям запасаться дополнительными батареями на экстренный случай. Также с рынка почти пропали аппараты, которые имели задний сканер отпечатка пальца.

Кроме того, производители отказались от емкостных клавиш, которые полностью заменили сенсорными. В современных смартфонах также не нашли места под трекбол и физическую клавиатуру.

Ранее специалисты Kaspersky ICS CERT рассказали, что в старых Android-смартфонах есть неустранимая уязвимость процессора. Она позволяет получить доступ к устройству во время его включения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дым от пожара виден с Красной Поляны». Крупный российский курорт оказался под ударом ВСУ. В Кремле выступили с заявлением

    Киркоров порадовался растущей славе его щенка

    СБУ «спасла» генерала ВСУ от покушения двух наркоманов

    Раскрыт удивительный фактор развития ожирения и болезней печени

    Набиуллина объяснила действия ЦБ цитатой одного из глав ФРС США

    Связанный с Пригожиным российский депутат решил уйти на СВО

    Россиянин с автоматом открыл стрельбу в подъезде жилого дома

    Кобра заползла в штаны туристу и укусила его за ногу во время шоу в отеле Египта

    Россиянам назвали неочевидные риски парковки под открытым небом

    Выброс дельфинов на берег Черного моря объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok