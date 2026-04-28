Россиянин поставил 620 тысяч рублей на матч с участием «Спартака» и проиграл

Россиянин поставил 620 тыс. руб. на ничью «Спартака» и «Краснодара» и проиграл

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 620 тысяч рублей на ничью в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Краснодаром». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Коэффициент на это событие составлял 3,90. Россиянин мог выиграть более 2,4 миллиона рублей.

До 85-й минуты счет был равным — 1:1. Выигрышу россиянина помешал гол, который забил футболист «Краснодара» Жубал. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «горожан», а игрок лишился номинала ставки.

Ранее россиянин сделал две крупные ставки на ничьи в двух встречах РПЛ. Его суммарный выигрыш составил почти 23 миллиона рублей.