Россиянин поставил 620 тысяч рублей на матч с участием «Спартака» и проиграл

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
11:11, 28 апреля 2026

Россиянин поставил 620 тыс. руб. на ничью «Спартака» и «Краснодара» и проиграл
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 620 тысяч рублей на ничью в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Краснодаром». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Коэффициент на это событие составлял 3,90. Россиянин мог выиграть более 2,4 миллиона рублей.

До 85-й минуты счет был равным — 1:1. Выигрышу россиянина помешал гол, который забил футболист «Краснодара» Жубал. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «горожан», а игрок лишился номинала ставки.

Ранее россиянин сделал две крупные ставки на ничьи в двух встречах РПЛ. Его суммарный выигрыш составил почти 23 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok